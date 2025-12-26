NBA Christmas day 2025 i risultati | gli Spurs sorprendono ancora i Thunder Nikola Jokic scatenato
Appuntamento tradizionale del Christmas Day per la NBA, con cinque partite andate in scena dal tardo pomeriggio italiano del giorno di Natale fino alle prime ore di oggi ovvero Santo Stefano: andiamo a fare un breve riepilogo quindi di quanto accaduto negli States. I New York Knicks (21-9) vincono in volata contro i Cleveland Cavaliers (17-15) per 126-124 rimontando addirittura da -17, con 34 punti di Jalen Brunson e 25 punti di Jordan Clarkson subentrato a partita in corso – 11 punti e 14 rimbalzi di Karl-Anthony Twons, con 34 punti di Donovan Mitchell e 20 punti e 10 assist di Darius Garland che non bastano ad evitare il ko ai ‘Cavs’. 🔗 Leggi su Oasport.it
