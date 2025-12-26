Nazareth spari su auto | ucciso 48enne
4.12 Zaid Amara,48anni,è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nella sua auto a Ilut, vicino Nazareth. La vettura era crivellata da decine di proiettili e l'uomo è morto sul posto. Si tratta del 251° omicidio di un arabo israeliano nel 2025, il numero più alto negli ultimi anni. La polizia indaga, ipotizzando una vendetta legata a un omicidio che avrebbe coinvolto il figlio della vittima. Un'auto incendiata trovata a Kafr Kanna potrebbe essere stata utilizzata per la sparatoria. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
