Nazareth spari su auto | ucciso 48enne

4.12 Zaid Amara,48anni,è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nella sua auto a Ilut, vicino Nazareth. La vettura era crivellata da decine di proiettili e l'uomo è morto sul posto. Si tratta del 251° omicidio di un arabo israeliano nel 2025, il numero più alto negli ultimi anni. La polizia indaga, ipotizzando una vendetta legata a un omicidio che avrebbe coinvolto il figlio della vittima. Un'auto incendiata trovata a Kafr Kanna potrebbe essere stata utilizzata per la sparatoria. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Paura a Roma, spari in strada: si accostano con l’auto, rubano un Rolex e gambizzano un 48enne

Leggi anche: Spari da auto,ucciso 16enne:tre fermati

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Spari da auto,ucciso 16enne:tre fermati - Un ragazzo di 16 anni è stato ucciso a Capizzi (Messina). rainews.it