Con le sale ancora immerse nell'effetto-Natale, arrivano i primi dati ufficiali a restituire la fotografia di un mercato che il cinema italiano non vedeva da oltre un decennio. Il 25 dicembre, primo giorno di programmazione di 'Buen Camino', la nuova commedia di Checco Zalone ha avuto un impatto immediato e misurabile sul box office nazionale. Il film, diretto da Gennaro Nunziante e distribuito da Medusa Film, ha incassato 5.671.922 euro nel solo giorno di Natale, su un totale di mercato pari a 7.195.899 euro, conquistando il 78,8% dell'incasso complessivo. È dal 2011 che, il 25 dicembre, il box office italiano non superava la soglia dei 7 milioni di euro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Natale sopra i 7 milioni di incassi, Checco Zalone traina box office a livelli del 2011

Leggi anche: Esordio da record per ‘Buen Camino’, Checco Zalone travolge il box office di Natale

Leggi anche: Checco Zalone fa il boom in sala a Natale: 5,6 milioni di euro di incassi al debutto di «Buen Camino»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

L’abete di Natale in Svizzera, tra tradizione, e sostenibilità; 19 milioni di italiani in viaggio per le feste di Natale e Capodanno; tra le mete preferite vince la montagna; A Natale 5,5 milioni di persone al ristorante per una spesa di 451 milioni di euro; Natale e fine anno: Assoturismo Confesercenti, spinta degli stranieri. Prenotazioni in crescita del +1,3%, attese 17,6 milioni di presenze.

Natale, per luminarie e mercatini i sindaci spendono quasi 400 milioni: Napoli è in testa con 4,8 milioni (e doppia la seconda in classifica) - Illuminare per abbellire, vestire a festa le strade, sostenere i negozianti alle prese con il periodo tradizionalmente più favorevole dell’anno. msn.com