Natale sopra i 7 milioni di incassi Checco Zalone traina box office a livelli del 2011
Con le sale ancora immerse nell'effetto-Natale, arrivano i primi dati ufficiali a restituire la fotografia di un mercato che il cinema italiano non vedeva da oltre un decennio. Il 25 dicembre, primo giorno di programmazione di 'Buen Camino', la nuova commedia di Checco Zalone ha avuto un impatto immediato e misurabile sul box office nazionale. Il film, diretto da Gennaro Nunziante e distribuito da Medusa Film, ha incassato 5.671.922 euro nel solo giorno di Natale, su un totale di mercato pari a 7.195.899 euro, conquistando il 78,8% dell'incasso complessivo. È dal 2011 che, il 25 dicembre, il box office italiano non superava la soglia dei 7 milioni di euro. 🔗 Leggi su Iltempo.it
L’abete di Natale in Svizzera, tra tradizione, e sostenibilità; 19 milioni di italiani in viaggio per le feste di Natale e Capodanno; tra le mete preferite vince la montagna; A Natale 5,5 milioni di persone al ristorante per una spesa di 451 milioni di euro; Natale e fine anno: Assoturismo Confesercenti, spinta degli stranieri. Prenotazioni in crescita del +1,3%, attese 17,6 milioni di presenze.
Natale, per luminarie e mercatini i sindaci spendono quasi 400 milioni: Napoli è in testa con 4,8 milioni (e doppia la seconda in classifica) - Illuminare per abbellire, vestire a festa le strade, sostenere i negozianti alle prese con il periodo tradizionalmente più favorevole dell’anno. msn.com
Natale e feste, per abbellire città e borghi i Comuni spendono quasi 400 milioni - Ma l’investimento spesso non si traduce in un ritorno in termini turistici: solo in 280 casi i centri vedono aumentare gli ospiti che decidono di soggiornare ... repubblica.it
Natale a tavola: spesi 3 miliardi, vincono tradizione e Made in Italy. Al via il rito degli avanzi - Tre miliardi di euro: è la spesa sostenuta dalle famiglie italiane per cene e pranzi di Natale, all’insegna dei piatti della tradizione e dei prodotti made in Italy. tg.la7.it
