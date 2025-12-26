Natale in Casa Pirandello | visite gratuite nella dimora del drammaturgo del Caos
Nel periodo natalizio il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi apre le porte della casa-museo Luigi Pirandello con una proposta culturale pensata per le famiglie. Si tratta di “Natale in Casa Pirandello”, visita guidata gratuita prodotta da CoopCulture, gestore dei servizi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Campus per bambini, Caccia al tesoro, visite guidate: le attività natalizie al Parco della Valle dei Templi, Museo Griffo e Casa Pirandello; Natale al Parco della Valle dei Templi tra campus e visite guidate; Il museo Griffo dedica il Natale ai bambini: campus tra miti, dei e avventure con caccia al tesoro; Da Pirandello a Consolo, il Natale intimo e devoto degli scrittori siciliani.
Campus per bambini e visite guidate alla Valle dei Templi, al Museo Griffo e a Casa Pirandello - Il Museo archeologico Pietro Griffo dedica le feste di Natale ai bambini e ospita un campus pensato proprio per i piccoli visitatori (tra 6 e 10 anni). grandangoloagrigento.it
Rifiuti in spiaggia nei pressi della casa natale di Pirandello - La spiaggia del Caos, la contrada che ospita la casa natale di Luigi Pirandello, al confine tra i comuni di Porto Empedocle e di Agrigento, "oggi, in piena estate, è zeppa di rifiuti, con discariche ... ansa.it
