Natale in Casa Cupiello in scena a Petruro Irpino

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il teatro popolare e la tradizione natalizia si incontrano oggi pomeriggio, 26 dicembre, a Petruro Irpino, con la messa in scena della celebre commedia “Natale in Casa Cupiello”, capolavoro di Eduardo De Filippo.L’appuntamento è fissato per le ore 17:30 presso il Centro Sociale “Alberto Iommazzo”. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

