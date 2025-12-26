Natale in Casa Cupiello in scena a Petruro Irpino
Il teatro popolare e la tradizione natalizia si incontrano oggi pomeriggio, 26 dicembre, a Petruro Irpino, con la messa in scena della celebre commedia “Natale in Casa Cupiello”, capolavoro di Eduardo De Filippo.L’appuntamento è fissato per le ore 17:30 presso il Centro Sociale “Alberto Iommazzo”. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
