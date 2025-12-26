La notte di Natale, l’arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi, ha fatto gli auguri alle forze dell’ordine in servizio, parlando alla radio da una volante della Polizia di Stato. “Un grande augurio a voi, buon Natale. Auguri anche alle vostre famiglie, qualcuno le ha un po’ lontane, ma l’amore avvicina tutto”, ha detto il presidente della Cei. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Natale, gli auguri via radio del Cardinale Zuppi alle forze dell'ordine

