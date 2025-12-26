Natale di raid gli Usa attaccano l’Isis in Nigeria

Washington, 26 dicembre 2025 – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che le forze armate americane hanno condotto nella serata di Natale un attacco “potente e letale” contro elementi dell’Isis nel nord-ovest della Nigeria. Il messaggio di Trump. In un messaggio pubblicato sul social Truth, Trump ha affermato che l’operazione è stata ordinata direttamente da lui e ha avuto come obiettivo i gruppi jihadisti responsabili, secondo il presidente, di aver “preso di mira e ucciso brutalmente, soprattutto cristiani innocenti”. Il presidente ha riferito che il Pentagono “ha eseguito numerosi attacchi perfetti”, sottolineando che si tratta di operazioni che “solo gli Stati Uniti sono in grado di portare a termine”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

