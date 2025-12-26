Natale di piombo, spari contro l'attività commerciale del consigliere comunale.

Natale di piombo a Gricignano d’Aversa dove sono stati esplosi colpi di arma da fuoco contro la vetrina dell’attività commerciale del consigliere comunale Giacomo Di Ronza.L’episodio si è verificato all’alba del 24 dicembre. Intorno alle 5 del mattino un uomo a volto coperto avrebbe esploso. 🔗 Leggi su Casertanews.it

