Natale di piombo spari contro l' attività commerciale del consigliere comunale
Natale di piombo a Gricignano d’Aversa dove sono stati esplosi colpi di arma da fuoco contro la vetrina dell’attività commerciale del consigliere comunale Giacomo Di Ronza.L’episodio si è verificato all’alba del 24 dicembre. Intorno alle 5 del mattino un uomo a volto coperto avrebbe esploso. 🔗 Leggi su Casertanews.it
