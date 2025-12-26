ABBONATI A DAYITALIANEWS “Attacco potente e letale” contro i terroristi. Un’operazione militare definita “potente e letale”, lanciata nel giorno di Natale, contro chi, secondo Washington, perseguita e uccide i cristiani. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un massiccio bombardamento contro postazioni dell’Isis nel nord-ovest della Nigeria. Come spesso accade, l’annuncio è arrivato tramite il social Truth, dove Trump ha spiegato che l’azione è stata condotta su sua diretta indicazione in qualità di comandante in capo. Nel messaggio, il presidente ha parlato di un attacco mirato contro quella che ha definito “la feccia terroristica dell’Isis”, accusata di aver colpito brutalmente inermi civili cristiani, con una violenza che non si vedeva “da molti anni, se non da secoli”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Natale di fuoco: Trump bombarda l’Isis in Nigeria

Leggi anche: Trump bombarda l'Isis in Nigeria: "Uccidono i cristiani. Attacco potente e letale"

Leggi anche: Nigeria, l’attacco di Natale degli Usa all’Isis. Trump: «Uccidono cristiani»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Trump bombarda l'Isis in Nigeria: Uccidono i cristiani. Attacco potente e letale.

ESTERI Zelensky torna a chiedere il cessate il fuoco nel suo messaggio di Natale, con una dura minaccia a Putin. Il portavoce del Cremlino Peskov: "dubbi sulla sua adeguatezza nel prendere decisioni responsabili". - facebook.com facebook

Natale di fuoco per il #Flamengo Nelle scorse ore è giunta un’offerta di 22,5 M da parte del club brasiliano alla #Lazio per il Taty #Castellanos. La società capitolina ritiene l’offerta ancora troppo bassa. La trattativa è entrata nel vivo e si potrebbe infiammare x.com