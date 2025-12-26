Natale da record | l’Italia alle prese con l’overtourism delle feste

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercatini e città prese d’assalto: il turismo natalizio esplode e riaccende l’allarme overtourism. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

natale da record l8217italia alle prese con l8217overtourism delle feste

© Ildifforme.it - Natale da record: l’Italia alle prese con l’overtourism delle feste

Leggi anche: Mercatini di Natale 2025 in Italia: le città più belle da visitare prima delle feste

Leggi anche: Meloni e FdI alle prese con l’ultimo round delle Regionali

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.