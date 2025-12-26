natale da record a roma 700 mila pernottamenti e fiumicino supera i 50 milioni di passeggeri

A Roma e' stato festeggiato un Natale da record, con oltre 700 mila pernotti durante le festivita' e l'aeroporto di Fiumicino che quest'anno ha superato per la prima volta i 50 milioni di passeggeri. Secondo i dati Ebtl, tra il 23 e il 28 dicembre negli esercizi ricettivi della Capitale sono stati stimati almeno 338.100 arrivi, in aumento del 2,92 per cento rispetto al 2024, e 770.200 presenze (+2,39 per cento). "I dati Ebtl confermano come il turismo continui a crescere - ha spiegato nei giorni scorsi l'assessore capitolino ai Grandi eventi e Turismo, Alessandro Onorato -. Un trend costante che abbiamo registrato anche durante l'Immacolata e avremo a Capodanno, con i turisti che cresceranno quando annunceremo i tre cantanti che si esibiranno il 31 sera al concertone gratuito del Circo Massimo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

