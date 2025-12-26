Natale Confcooperative | 1 italiano su 2 pronto a riciclare i regali

Milano, 26 dic. (askanews) – I regali poco graditi che, siano di Natale o siano stati messi da parte durante l’anno, hanno trasformato gli italiani in “riciclatori seriali”. Una vecchia abitudine che si è trasformata in una tendenza che va consolidandosi sempre di più negli ultimi anni. Poco meno di un italiano su due, 28 milioni di cittadini, sono pronti a riciclare un regalo non apprezzato: una vera e propria “contro spesa”, con un risparmio di 3,7 miliardi di euro per quanti ricicleranno i regali. Un valore 300 milioni più dell’anno scorso e 400 più del Natale pre pandemia. È quanto emerge da una ricerca del Centro Studi di Confcooperative. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

