Natale a Napoli | oggi apertura straordinaria di Castel Nuovo

In occasione delle festività natalizie Castel Nuovo (Maschio Angioino) sarà visitabile in via straordinaria oggi secondo i consueti orari di apertura. Un’ulteriore opportunità per cittadini e turisti di ammirare uno dei principali siti monumentali del capoluogo campano e di accedere alla mostra “Elysian Fields” di Jim Dine, tra i più noti artisti statunitensi del secondo Novecento. L’iniziativa rientra nel calendario delle attività culturali promosse dall’Amministrazione comunale per il periodo festivo e si inserisce in “Napoli Contemporanea”, il programma di mostre e installazioni curato da Vincenzo Trione, che dal 2023 sta ridisegnando l’identità culturale della città, coinvolgendo artisti di primo piano in progetti pensati per luoghi simbolici. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Natale a Napoli: il 26 dicembre apertura straordinaria di Castel Nuovo (Maschio Angioino) Leggi anche: Mercato coperto a Latina: apertura straordinaria e orario prolungato per le feste di Natale Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Il Villaggio di Babbo Natale a Napoli, Piazza del Plebiscito dall'8 al 21 Dicembre 2025; Natale a Napoli: il 26 dicembre apertura straordinaria di Castel Nuovo (Maschio Angioino); Quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti a Natale e Santo Stefano 2025 a Napoli; Centri Commerciali in Campania, ecco quali sono aperti nei giorni festivi del Natale. Natale 2025: supermercati e negozi aperti o chiusi oggi, 25 dicembre - Natale 2025: supermercati e negozi aperti o chiusi oggi, 25 dicembre. tpi.it

Quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti a Natale e Santo Stefano 2025 a Napoli - La maggior parte dei supermercati e dei centri commerciali di Napoli resteranno chiusi a Natale, riaperture a Santo Stefano ... fanpage.it

SUPERMERCATI APERTI NATALE 2025 OGGI E SANTO STEFANO DOMANI/ Lista negozi e centri commerciali: info e orari - Supermercati aperti oggi e domani, Natale e Santo Stefano: la lista completa, i centro commerciali e le info utili ... ilsussidiario.net

Marrandino - La magia del Natale tornerà a illuminare Castel Volturno (04.12.25)

-43 GIORNI ALLE OLIMPIADI: LA FIACCOLA OLIMPICA ILLUMINA IL NATALE A NAPOLI Nel cuore delle festività natalizie, il Viaggio della Fiamma Olimpica continua ad accompagnare l’Italia verso i Giochi Invernali, trasformando il countdown olimpico in un r - facebook.com facebook

Il nostro Natale Rianimazione A.O.U. Federico II - Napoli x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.