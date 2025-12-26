Natale a Montedomini inaugurato servizio di pet therapy nella Rsa

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La pet therapy entra nella Rsa fiorentina di Montedomini. Ieri alle porte della Rsa hanno idealmente bussato Indy e Luna, due bellissimi cani della scuola nazionale cani guida per ciechi, arrivati per tenere compagnia agli anziani residenti. Insieme ai loro istruttori li accompagnava l’assessora. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

natale a montedomini inaugurato servizio di pet therapy nella rsa

© Firenzetoday.it - Natale a Montedomini, inaugurato servizio di pet therapy nella Rsa

Leggi anche: Firenze, Montedomini: Natale 2025, inaugurato il servizio di Pet therapy

Leggi anche: Alla Rsa arriva il servizio di pet therapy: l’assessora Monni lo ‘inaugura’ per Natale

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Firenze, Montedomini: Natale 2025, inaugurato il servizio di Pet therapy; Pet therapy a Montedomini, Monia Monni inaugura il servizio che diventa stabile da gennaio; Il servizio di ‘pet therapy’ alla Rsa di Montedomini; Firenze Montedomini | Natale 2025 inaugurato il servizio di Pet therapy.

natale montedomini inaugurato servizioPet therapy a Montedomini, Monia Monni inaugura il servizio che diventa stabile da gennaio - Nella Rsa il giorno di Natale entrano Indy e Luna, due esemplari della Scuola nazionale di cani guida per ciechi ... msn.com

natale montedomini inaugurato servizioAlla Rsa arriva il servizio di pet therapy: l'assessora Monni lo inaugura per Natale - La sorpresa più gradita sotto l’albero della Rsa fiorentina di Montedomini è arrivata stamattina. msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.