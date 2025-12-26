Falconara rende omaggio a Lorenzo Mezzalana, il giovane falconarese scomparso lo scorso 2 luglio 2025 in un tragico incidente stradale, con l’intitolazione dell’area verde tra via Bruno Buozzi e via Antonio Elia, che diventerà presto ‘Parco Lorenzo Mezzalana’.La decisione, approvata dalla Giunta. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Nasce il "Parco Lorenzo Mezzalana", un luogo di memoria per ricordare un ragazzo amato da tutti

Leggi anche: In memoria di Sara Campanella, a Torregrotta nasce un'area per ricordare la studentessa vittima di femminicidio

Leggi anche: Bettolle piange la morte di Matteo: "Era un ragazzo amato da tutti. Perdita terribile per la comunità"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Un parco per Lorenzo Mezzalana, c’è il sì unanime - Il consiglio comunale ha approvato l’intitolazione dell’area verde di via Buozzi al giovane morto in strada: la richiesta alla prefettura Un voto unanime, quello del Consiglio comunale di ieri, che ha ... ilrestodelcarlino.it

Il parco per Lorenzo presto realtà - Dalla volontà degli amici di intitolare il parchetto tra le vie Elia e Buozzi a Lorenzo Mezzalana, 29enne vittima del terribile incidente in moto a Polverigi lo ... ilrestodelcarlino.it

Falconara in lutto, Lorenzo Mezzalana morto in moto andando al lavoro alla Valpaint: avrebbe festeggiato 30 anni tra una settimana - Si chiamava Lorenzo Mezzalana e avrebbe compiuto 30 anni il prossimo 9 luglio la vittima del tragico incidente di stamattina a Polverigi, lungo via dell'Industria. corriereadriatico.it

Un antico gigante riemerge nel cuore di Milano: nasce il Parco Amphitheatrum Naturae, un nuovo spazio urbano che restituisce vita e forma all’anfiteatro romano di Mediolanum. Tra archeologia e paesaggio, un’opera unica che coniuga memoria storica e visi - facebook.com facebook