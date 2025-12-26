Inter News 24 Napoli Supercoppa, gli azzurri superano anche il Bologna e conquistano la Supercoppa italiana 2025, il secondo trofeo dell’era Antonio Conte. Il Napoli alza al cielo la Supercoppa italiana 2025 e arricchisce ulteriormente la propria bacheca. Gli azzurri hanno superato anche il Bologna, imponendosi al termine di una gara controllata dall’inizio alla fine, senza mai concedere reali possibilità agli avversari. Una vittoria costruita con autorità, intensità e organizzazione, marchio di fabbrica della squadra allenata da Antonio Conte. Per il Napoli si tratta già del secondo trofeo conquistato sotto la gestione Conte, un segnale forte che conferma la bontà delle scelte societarie e la direzione intrapresa dal club del presidente Aurelio De Laurentiis. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Napoli Supercoppa, secondo trofeo con Conte, Mazzocchi: «Il tempo premia chi merita»

Leggi anche: Supercoppa, Napoli-Milan. Conte: “In palio un trofeo che vogliamo vincere”

Leggi anche: Napoli Bologna 2-0: gli azzurri dominano e vincono la Supercoppa. Primo trofeo stagionale per Conte

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Supercoppa, Napoli-Bologna 2-0: doppietta di Neres, terzo trofeo per gli azzurri - Italiano: “Nessun rimpianto, usciamo a testa alta”; Napoli-Bologna LIVE; Napoli-Bologna 2-0, risultato e highlights della finale di Supercoppa Italiana: il Napoli ha vinto il trofeo; Il Napoli fa valere la legge della più forte: battuto il Bologna, è trionfo in Supercoppa italiana.

Napoli-Bologna 2-0, risultato e highlights della finale di Supercoppa Italiana: il Napoli ha vinto il trofeo - Il Napoli ha vinto la Supercoppa Italiana 2025. fanpage.it