Il freddo non ferma i napoletani. Anche nella giornata di Santo Stefano, sono tantissimi i cittadini e i turisti che hanno scelto la spiaggia per poter passare la propria mattinata. Tra. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Napoli, spiagge e lungomare invasi da turisti e cittadini: folla in città per Santo Stefano

Spari sul Lungomare di Napoli, nessuna telecamera nell’area dello struscio - Sembra strano, ma uno dei posti più rappresentativi e affollati di Napoli non è monitorato dalle telecamere di videosorveglianza. ilmattino.it

Nuovo campo di beach e foot volley sul lungomare di Napoli - Un nuovo campo per la pratica del beach volley e del foot volley è stato inaugurato oggi a Napoli all'altezza della Rotonda Diaz, sul lungomare Caracciolo. ansa.it

Napoli, al via servizio pulizia spiagge comunali - Dal 21 luglio partirà il servizio delle spiagge comunali della città di Napoli ad opera di Asia che ha istituito un'apposita struttura interna denominata 'Asia Sea'. ansa.it

Cosa succede alle concessioni balneari a Napoli Nuovo bando per le spiagge di Posillipo dopo il ricorso dell’Agcm L'Autorità portuale ha annullato in autotutela la gara indetta ad agosto e pubblicato una nuova procedura Tutto da rifare per i bandi delle spia - facebook.com facebook