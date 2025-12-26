Napoli senza soldi? Fake News | ecco perché il mercato è bloccato nonostante i 200 milioni in cassa

Facciamo chiarezza definitiva. Le voci di una crisi economica del Napoli sono prive di fondamento. I dati di bilancio parlano chiaro: il club vanta un Patrimonio Netto di 190 milioni e una liquidità reale in banca di 200 milioni di euro. Il cosiddetto “blocco del mercato” imposto dalla FIGC non è una sanzione per debiti (che non ci sono), ma una limitazione tecnica dovuta allo sforamento dell’indice costiricavi. Aurelio De Laurentiis potrebbe sbloccare tutto subito facendo un aumento di capitale, ma ha scelto di non farlo per evitare inutili costi fiscali. La conseguenza? A gennaio vige la regola del “Saldo Zero”. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

Il calcio italiano si è piegato ai soldi perdendo la dignità. Napoli-Bologna a Riad di fronte ad un pubblico di serie D fra teloni e zero empatia. È questo il calcio oggi - facebook.com facebook