Napoli i campioni d' Italia possono regalare il bis ai tifosi partenopei?

Mentre festeggiavano il secondo trofeo consecutivo, molti tifosi partenopei hanno già iniziato a guardare oltre al regalo sotto l’albero di Natale, auspicando che Antonio Conte riesca nell’impresa più grande, iniziare un ciclo vincente a Napoli. L’entusiasmo dopo la prova convincente in quel di Riad contro una squadra ostica come il Bologna è davvero tanto ma i bookmakers continuano a non scommettere sul bis dei partenopei per quanto riguarda lo scudetto. Eppure le indicazioni positive non mancano, sia dal punto di vista del gioco che dell’autostima di un gruppo che ha metabolizzato gli insegnamenti di Conte ed appare affamato come il suo tecnico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Napoli, i campioni d'Italia possono regalare il bis ai tifosi partenopei? Leggi anche: Ultim’ora PSV – Napoli: il piano per i tifosi partenopei, ecco tutte le novità Leggi anche: Anguissa Napoli, brutte notizie per i tifosi partenopei: c’è lesione per il centrocampista, il comunicato ufficiale Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. 'AG4IN, il film del quarto scudetto del Napoli' alle 22.45 su Sky; I Campioni d'Italia vincono la Supercoppa! - - Quotidiano di Informazioni Online; Supercoppa, Napoli-Bologna 2-0: doppietta di Neres, terzo trofeo per gli azzurri - Italiano: “Nessun rimpianto, usciamo a testa alta”; Quanto ha guadagnato il Napoli vincendo la finale? Montepremi da record, le cifre. Napoli, i campioni d'Italia possono regalare il bis ai tifosi partenopei? - Se l'undici di Conte è un'altra squadra rispetto al debutto, il mercato limitato è un grosso pr ... msn.com

