Napoli controlli nella movida della vigilia | sanzioni e verifiche

Controlli nella movida di Napoli durante la vigilia: identificate 70 persone, sanzioni per droga e tre locali multati per irregolarità su vetro e impatto acustico.. Napoli – Vigilia di Natale all’insegna della sicurezza nei quartieri della movida napoletana. Nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli per intensificare il controllo del territorio nelle zone più frequentate durante le festività, è stata messa in campo un’operazione interforze che ha coinvolto Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, con il supporto della Polizia Metropolitana e della Polizia Locale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

