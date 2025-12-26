napoli contro la cremonese tornano buongiorno olivera e lang titolari sky

Il Napoli domenica giocherà contro la Cremonese alle ore 15 per la diciassettesima giornata di campionato. Sarà la prima partita della squadra allenata da Antonio Conte dopo la vittoria della Supercoppa italiana. Tre rientri nell’undici titolare del Napoli. La probabile formazione del Napoli riportata da Sky Sport: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Højlund, Lang. Non dovrebbe dunque essere riconfermato Juan Jesus dal primo minuto, come era accaduto in Arabia, e Eljif Elmas, che dovrebbe lasciare il posto a Noa Lang. In panchina scalpiterà Romelu Lukaku, alla ricerca dei suoi primi minuti in questa stagione dopo l’infortunio subito nel ritiro estivo a Castel di Sangro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

