Napoli contro la Cremonese tornano Buongiorno Olivera e Lang titolari Sky
Il Napoli domenica giocherà contro la Cremonese alle ore 15 per la diciassettesima giornata di campionato. Sarà la prima partita della squadra allenata da Antonio Conte dopo la vittoria della Supercoppa italiana. Tre rientri nell’undici titolare del Napoli. La probabile formazione del Napoli riportata da Sky Sport: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Højlund, Lang. Non dovrebbe dunque essere riconfermato Juan Jesus dal primo minuto, come era accaduto in Arabia, e Eljif Elmas, che dovrebbe lasciare il posto a Noa Lang. In panchina scalpiterà Romelu Lukaku, alla ricerca dei suoi primi minuti in questa stagione dopo l’infortunio subito nel ritiro estivo a Castel di Sangro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
La Cremonese punta a recuperare Bianchetti per la sfida col Napoli - La Cremonese ha messo nel mirino la sfida di domenica contro il Napoli, appuntamento di prestigio allo Zini che misurerà ambizioni e solidità del momento grigiorosso. rainews.it
CREMONESE - Bianchetti verso il recupero, nel mirino la sfida contro il Napoli - Per Nicola la buona notizia arriva dal centrocampo, dove Payero è tornato a disposizione dopo la squalifica. napolimagazine.com
Cremonese-Napoli: Bianchetti spera nel recupero lampo per scendere in campo - In difesa si punta al recupero di Bianchetti, che potrebbe giocare con una mascherina ... it.blastingnews.com
