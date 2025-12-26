Napoli, 26 dic. (Adnkronos) - Nella giornata di ieri, i carabinieri, allertati dal 112, sono intervenuti nel pronto soccorso dell'Ospedale del Mare per un 47enne ferito al gluteo da un colpo d'arma da fuoco. Dai primi accertamenti, pare che la sera del 24 dicembre, verso le 19.30, l'uomo sia stato colpito da un proiettile vagante di piccolo calibro mentre passeggiava con la propria compagna a Pomigliano d'Arco, in piazza Giovanni Leone. La vittima, andata in ospedale solo il giorno dopo, non è in pericolo di vita. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Pomigliano d'Arco per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Napoli, colpito da proiettile vagante mentre passeggia con la compagna

Leggi anche: 19enne colpito alla fronte da proiettile mentre è in auto con amici, morto

Leggi anche: A Napoli sotto sfratto la vedova di Giuseppe Veropalumbo, ucciso da proiettile vagante a Capodanno

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Bimbo di 7 anni ferito con un'arma da fuoco a Pomigliano d'Arco, proiettile vagante in piazza alla vigilia; Pomigliano d'Arco, bambino di 7 anni ferito al braccio da un proiettile la sera della Vigilia di Natale; Napoli, in ospedale con un proiettile nell’addome: “Non ricordo nulla”; Pomigliano d’Arco (Napoli): un bambino colpito da un proiettile vagante.

Centrato da proiettile vagante, non è in pericolo di vita - Stava passeggiando con la compagna in piazza Leone a Pomigliano d'Arco ... rainews.it