Napoli cadono calcinacci in via Toledo | ferite alla testa due turiste

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Cadono calcinacci da un edificio in pieno centro a Napoli, ferite due donne. È accaduto nel pomeriggio di oggi in via Toledo, strada dello shopping napoletano. Le due donne, una turista residente a Roma e una di origini romene, sono state colpite alla testa dai calcinacci caduti da un palazzo. Sul posto personale .

