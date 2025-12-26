Napoli cadono calcinacci in via Toledo | ferite alla testa due turiste
(Adnkronos) – Cadono calcinacci da un edificio in pieno centro a Napoli, ferite due donne. È accaduto nel pomeriggio di oggi in via Toledo, strada dello shopping napoletano. Le due donne, una turista residente a Roma e una di origini romene, sono state colpite alla testa dai calcinacci caduti da un palazzo. Sul posto personale . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Napoli, via dei Tribunali riaperta a metà: era stata chiusa dopo il crollo di calcinacci
