Napoli cadono calcinacci in via Toledo | due donne ferite trasportate in ospedale
Due donne sono state trasportate in ospedale dopo essere state colpite dai calcinacci precipitati da una palazzina in via Toledo a Napoli. I primi soccorsi intervenuti sul posto sono state le. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
