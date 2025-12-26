Napoli cadono calcinacci da un cornicione in via Toledo | ferite due turiste

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due turiste provenienti dalla provincia di Roma, di 22 e 25 anni, sono rimaste ferite in modo lieve da calcinacci staccatisi all’improvviso da un cornicione in via Toledo, nel cuore di Napoli, affollatissima di visitatori e cittadini nel giorno di Santo Stefano. Le due giovani sono state subito trasportate nel vicino ospedale dei Pellegrini: la 22enne ha riportato una ferita lacero contusa al cuoio capelluto, e verrà sottoposta a scopo precauzionale ad una Tac; la 25enne è stata colpita da alcune schegge. Nessuna delle due è in condizioni preoccupanti. L’episodio ha provocato paura tra i passanti che durante il pomeriggio percorrevano la strada. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

napoli cadono calcinacci da un cornicione in via toledo ferite due turiste

© Ilfattoquotidiano.it - Napoli, cadono calcinacci da un cornicione in via Toledo: ferite due turiste

Leggi anche: Napoli, cadono calcinacci in via Toledo: ferite alla testa due turiste

Leggi anche: Crolla un pezzo di cornicione a via Toledo, ferite due turiste

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

napoli cadono calcinacci cornicioneNapoli, cadono calcinacci da un cornicione in via Toledo: ferite due turiste - Nel centro affollato di Napoli, due giovani turiste romane colpite da detriti nel giorno di Santo Stefano. ilfattoquotidiano.it

napoli cadono calcinacci cornicioneCadono calcinacci in via Toledo a Napoli, due turiste ferite in modo lieve - Due giovani turiste provenienti dalla provincia di Roma, di 22 e 25 anni, sono rimaste ferite in modo lieve da calcinacci staccatisi all'improvviso da un cornicione in via Toledo, nel cuore di Napoli, ... ansa.it

napoli cadono calcinacci cornicioneDue giovani ferite mentre passeggiano per il centro di Napoli: colpite dai calcinacci caduti da un cornicione. «Tragedia sfiorata» - Stavano passeggiando per via Toledo, nel cuore di Napoli, quando sono state colpite da alcuni calcinacci staccatisi all'improvviso da un cornicione. msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.