Napoli cadono calcinacci da un cornicione in via Toledo | ferite due turiste
Due turiste provenienti dalla provincia di Roma, di 22 e 25 anni, sono rimaste ferite in modo lieve da calcinacci staccatisi all’improvviso da un cornicione in via Toledo, nel cuore di Napoli, affollatissima di visitatori e cittadini nel giorno di Santo Stefano. Le due giovani sono state subito trasportate nel vicino ospedale dei Pellegrini: la 22enne ha riportato una ferita lacero contusa al cuoio capelluto, e verrà sottoposta a scopo precauzionale ad una Tac; la 25enne è stata colpita da alcune schegge. Nessuna delle due è in condizioni preoccupanti. L’episodio ha provocato paura tra i passanti che durante il pomeriggio percorrevano la strada. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Napoli, cadono calcinacci in via Toledo: ferite alla testa due turiste
Leggi anche: Crolla un pezzo di cornicione a via Toledo, ferite due turiste
Napoli, cadono calcinacci da un cornicione in via Toledo: ferite due turiste - Nel centro affollato di Napoli, due giovani turiste romane colpite da detriti nel giorno di Santo Stefano. ilfattoquotidiano.it
Cadono calcinacci in via Toledo a Napoli, due turiste ferite in modo lieve - Due giovani turiste provenienti dalla provincia di Roma, di 22 e 25 anni, sono rimaste ferite in modo lieve da calcinacci staccatisi all'improvviso da un cornicione in via Toledo, nel cuore di Napoli, ... ansa.it
Due giovani ferite mentre passeggiano per il centro di Napoli: colpite dai calcinacci caduti da un cornicione. «Tragedia sfiorata» - Stavano passeggiando per via Toledo, nel cuore di Napoli, quando sono state colpite da alcuni calcinacci staccatisi all'improvviso da un cornicione. msn.com
Napoli, cadono calcinacci in via Toledo: due donne ferite, trasportate in ospedale facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.