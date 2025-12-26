Napoli cadono calcinacci da un cornicione in via Toledo | ferite due turiste

Due turiste provenienti dalla provincia di Roma, di 22 e 25 anni, sono rimaste ferite in modo lieve da calcinacci staccatisi all’improvviso da un cornicione in via Toledo, nel cuore di Napoli, affollatissima di visitatori e cittadini nel giorno di Santo Stefano. Le due giovani sono state subito trasportate nel vicino ospedale dei Pellegrini: la 22enne ha riportato una ferita lacero contusa al cuoio capelluto, e verrà sottoposta a scopo precauzionale ad una Tac; la 25enne è stata colpita da alcune schegge. Nessuna delle due è in condizioni preoccupanti. L’episodio ha provocato paura tra i passanti che durante il pomeriggio percorrevano la strada. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

