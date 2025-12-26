Napoli | cadono calcinacci a via Toledo ferite due turiste
Paura nel pieno centro di Napoli, dove nel pomeriggio di oggi due donne sono rimaste ferite a causa della caduta di calcinacci da un edificio affacciato su via Toledo, una delle strade più frequentate e centrali della città. Secondo le prime ricostruzioni, i detriti si sono staccati improvvisamente da un palazzo e hanno colpito le due donne alla testa mentre si trovavano lungo la strada. Le ferite sono state immediate e hanno richiesto l’intervento dei soccorritori. Le vittime sono due turiste: una donna residente a Roma e una di origini romene, entrambe presenti in città per motivi personali o turistici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Qui l'articolo https://napoli.corriere.it/notizie/cronaca/25_dicembre_26/napoli-cadono-calcinacci-sulla-folla-in-via-toledo-due-donne-ferite-e-portate-in-ospedale-07c188e0-0f42-4952-a7c0-f094af461xlk.shtml
