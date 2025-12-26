Paura nel pieno centro di Napoli, dove nel pomeriggio di oggi due donne sono rimaste ferite a causa della caduta di calcinacci da un edificio affacciato su via Toledo, una delle strade più frequentate e centrali della città. Secondo le prime ricostruzioni, i detriti si sono staccati improvvisamente da un palazzo e hanno colpito le due donne alla testa mentre si trovavano lungo la strada. Le ferite sono state immediate e hanno richiesto l’intervento dei soccorritori. Le vittime sono due turiste: una donna residente a Roma e una di origini romene, entrambe presenti in città per motivi personali o turistici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Napoli: cadono calcinacci a via Toledo, ferite due turiste

Leggi anche: Napoli, cadono calcinacci in via Toledo: ferite alla testa due turiste

Leggi anche: Napoli, cadono calcinacci da un cornicione in via Toledo: ferite due turiste

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Napoli, via dei Tribunali riaperta a metà: era stata chiusa dopo il crollo di calcinacci; Pranzo di Sant’Egidio, sindaca Salis in visita: “Infrastruttura solidale incredibile”; L’omelia di Zuppi: “Natale è la buona notizia. Il mondo vive l’ora della forza e dell’arroganza”; Morta dopo l'operazione di ernia iatale a Napoli, l'avvocato Per i periti del Tribunale poteva salvarsi.

Paura a Napoli, cadono calcinacci a via Toledo: ferite alla testa due turiste - È accaduto nel pomeriggio di oggi in via Toledo, strada dello shopping napoletano. affaritaliani.it