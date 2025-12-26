Il Napoli ha messo gli occhi su Giorgi Tsitaishvili, ala georgiana del Metz, in prestito dalla Dinamo Kiev. Si tratta di uno dei migliori giocatori del club francese, seguito da numerosi club in giro per l’Europa. Si tratta di un profilo semi-sconosciuto ma dalle ottime potenzialità e con un buon bagaglio d’esperienza in giro per il vecchio Continente nel corso delle ultime stagioni. Dunque, è un profilo dai costi ridotti ma con ottime potenzialità. Chi è Tsitaishvili, il nuovo georgiano in orbita Napoli. Nato in Israele, munito di passaporto ucraino e protagonista con la Nazionale maggiore della Georgia: Giorgi Tsitaishvili è un vero e proprio mix proveniente dall’est Europa e dotato di ottime capacità in termini calcistici. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, arriva un altro Kvaratskhelia? Occhi puntati sulla nuova stella della Georgia

