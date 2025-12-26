napoli agnano discoteca sospesa 15 per giorni dopo aggressioni e furti

Il Questore di Napoli sospende per 15 giorni una discoteca di Agnano dopo aggressioni, feriti e sei furti registrati tra il 2024 e il 2025: misura per la sicurezza.. Napoli Agnano – Il Questore di Napoli ha disposto la chiusura per 15 giorni di una discoteca di Agnano, sospendendo con effetto immediato l’attività di intrattenimento danzante e la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. La decisione arriva a seguito di una serie di episodi ritenuti gravi e tali da compromettere l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

