Napoli a gennaio investimento d’esperienza in difesa? Occasione Sergio Ramos a costo zero

Il mercato di gennaio si avvicina e in casa Napoli la pianificazione è già entrata nel vivo. La squadra è ancora in corsa su più fronti e la seconda parte della stagione richiederà scelte mirate, soprattutto per mantenere equilibrio tra ambizioni sportive e sostenibilità economica. Uno dei nodi riguarda Marianucci, che potrebbe lasciare temporaneamente gli azzurri . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Leggi anche: Calciomercato Milan, difensore cercasi: costo e numeri di Sergio Ramos

Leggi anche: Romano: “Sergio Ramos aprirebbe all’Italia”. Occasione di calciomercato per il Milan? L’indiscrezione

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Napoli, maxi-investimento in attacco: tutti i nomi per l'eredità di Kvaratskhelia - colpo Kevin De Bruyne e l'annuncio di Luca Marianucci, il club partenopeo questa settimana conta di sbloccare anche l'arrivo ... tuttomercatoweb.com

Gennaio si avvicina: i regali (necessari) per Inter, Juve, Milan, Napoli e Roma Leggi l’editoriale di @Glongari x.com

L'inaugurazione il prossimo 16 gennaio a Bacoli #Napoli - facebook.com facebook