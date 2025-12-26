musica in lutto addio improvviso a un vero mito

Lutto nel panorama della musica internazionale. Il musicista Perry Bamonte, noto come chitarrista e tastierista dei The Cure, è deceduto a Londra all’età di 65 anni. La notizia della morte è stata resa pubblica dalla stessa band britannica attraverso un comunicato diffuso sul sito ufficiale del gruppo. Nel messaggio, i The Cure hanno scritto: “È con enorme tristezza che confermiamo la morte del nostro grande amico e compagno di band Perry Bamonte, che si è spento dopo una breve malattia, a casa, durante il periodo natalizio”. Il gruppo ha così annunciato la scomparsa del musicista, sottolineando il dolore per la perdita di una figura considerata centrale nella storia della band. 🔗 Leggi su Tvzap.it

