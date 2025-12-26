Musica in lutto addio improvviso a un vero mito
Lutto nel panorama della musica internazionale. Il musicista Perry Bamonte, noto come chitarrista e tastierista dei The Cure, è deceduto a Londra all’età di 65 anni. La notizia della morte è stata resa pubblica dalla stessa band britannica attraverso un comunicato diffuso sul sito ufficiale del gruppo. Nel messaggio, i The Cure hanno scritto: “È con enorme tristezza che confermiamo la morte del nostro grande amico e compagno di band Perry Bamonte, che si è spento dopo una breve malattia, a casa, durante il periodo natalizio”. Il gruppo ha così annunciato la scomparsa del musicista, sottolineando il dolore per la perdita di una figura considerata centrale nella storia della band. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Leggi anche: Cinema italiano in lutto, addio all’improvviso a un vero mito!
Leggi anche: Musica in lutto, addio a un vero mito gentile
Addio improvviso al maestro del Coro San Bartolomeo: aveva solo 53 anni; È morto il simbolo del Natale. Musica in lutto, addio al famosissimo cantautore; Lutto nel mondo della musica neomelodica: addio alla sua regina più amata; È morto il simbolo del Natale. Musica in lutto, addio al famosissimo: una perdita immensa.
Lutto nel mondo della musica neomelodica: addio alla sua regina più amata - Napoli in lutto per la morte di Rosy Viola, icona della musica neomelodica. donnaglamour.it
Musica in lutto: addio all’iconica cantante che ha segnato un’epoca - Lutto nel mondo della musica: la cantante iconica è morta a 71 anni dopo essere stata ricoverata in ospedale. newsmondo.it
Lutto nel mondo della lirica: addio al maestro Piccoli, tenore veronese - È morto Francesco Piccoli: Il mondo dell'opera è in lutto per l'improvvisa scomparsa del tenore originario di San Martino Buon Albergo ... veronaoggi.it
? TERRIBILE LUTTO MUSICA ITALIANA: E' MORTO UN MITO.... SHOCK TRA I FAN!
Lutto nella storica azienda Bontempi, marchio che ha fatto entrare la musica nelle case di intere generazioni di bambini e ragazzi - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.