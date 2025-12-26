Musica e accoglienza in Oncologia | successo per Un momento COM pianoforte al Policlinico di Modena

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Successo per "Un momento con pianoforte", l’iniziativa natalizia di Azienda ospedaliero-universitaria di Modena in collaborazione con Team Enjoy e Associazione Angela Serra che ha portato per tre pomeriggi la musica del pianoforte nella sala relax della degenza dell’oncologia del "Aou Policlinico. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

