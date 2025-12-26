Musica e accoglienza in Oncologia | successo per Un momento COM pianoforte al Policlinico di Modena
Successo per "Un momento con pianoforte", l’iniziativa natalizia di Azienda ospedaliero-universitaria di Modena in collaborazione con Team Enjoy e Associazione Angela Serra che ha portato per tre pomeriggi la musica del pianoforte nella sala relax della degenza dell’oncologia del "Aou Policlinico. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Successo per l’iniziativa “Un momento COM pianoforte” organizzato al Centro Oncologico Modenese - I rappresentanti di Team Enjoy e Associazione Angela Serra con il pianoforte Successo per “Un momento COM pianoforte”, l’iniziativa natalizia di Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena in collab ... sassuolo2000.it
