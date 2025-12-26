Municipio X | feste ed eventi tra parco della Madonnetta Roma-Lido e Ostia

Ostia, 26 dicembre 2025 – Un periodo ricco di appuntamenti culturali, musicali e sportivi fino all’inizio del nuovo anno, con eventi in parchi, piazze e stazioni simbolo del territorio. 27- 28-29 dicembre 2025 – The Spot Ostia Square Jam Piazza Anco Marzio ospiterà tre giorni dedicati agli urban sports: basket 3×3, calcio freestyle, break dance e skate, con ospiti speciali e live music. sabato 2712 dalle 15,00 alle 20,00 domenica 2812 dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 20,00 lunedì 2912 dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,00 28 dicembre 2025 – Festa d’Inverno della Madonetta Il Parco della Madonnetta, che verrà riqualificato e restituito alla cittadinanza con fondi, già stanziati, di Roma Capitale, ospiterà una giornata di festa aperta a tutti, dalle ore 10:00 fino alla sera. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

