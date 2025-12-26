Mummia Ötzi trovate tracce di genetiche | era affetto da Papilloma virus

Si torna a parlare della mummia Ötzi, nota anche come l' Uomo del Similaun. Si tratta di una delle mummie meglio conservate al mondo e ad oggi ancora oggetto di importanti studi. Il corpo in perfetto stato di conservazione è stato rinvenuto il 19 settembre 1991 ai piedi del ghiacciaio del Similaun, al confine tra Italia e Austria, e da allora ci ha riservato molte sorprese. Stando a un recentissimo studio pubblicato proprio questo mese, su Ötzi sono state isolate delle tracce genetiche, e fra queste è stato individuato anche il virus dell'HPV. Di Ötzi sappiamo che visse circa 5.300 anni fa e morì a circa 45 anni d'età. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

