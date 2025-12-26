Moviti Fest musica e spettacoli nel cuore della città per l' ultimo weekend del 2025

Il Moviti Fest continua a portare musica e intrattenimento nel centro storico di Agrigento anche negli ultimi giorni di dicembre animando piazze e vie con concerti dal vivo e street performance. Dal 26 al 28 dicembre il programma propone tre serate tra piazza Pirandello, piazza San Francesco e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Oggi si torna On Air…o quasi. Con gli amici di Scaro Cafe faremo la prima puntata del podcast di Moviti Fest, un sequel del mio “Storie di una Capitale”. Un podcast aperto a tutti, chiunque voglia raccontare qualcosa di bello e costruttivo per Agrigento in vista d - facebook.com facebook