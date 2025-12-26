Moviti Fest musica e spettacoli nel cuore della città per l' ultimo weekend del 2025

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Moviti Fest continua a portare musica e intrattenimento nel centro storico di Agrigento anche negli ultimi giorni di dicembre animando piazze e vie con concerti dal vivo e street performance. Dal 26 al 28 dicembre il programma propone tre serate tra piazza Pirandello, piazza San Francesco e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

