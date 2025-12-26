MotorsportTV chiude a fine gennaio 2026 Contenuti integrati in Autosportcom
Motorsport.tv comunica un importante aggiornamento riguardante l’offerta dei propri contenuti premium dedicati al motorsport: a partire dal 31 gennaio 2026, sarà integrato all’interno della piattaforma Autosport, riunendo in un unico ecosistema i contenuti motorsport più autorevoli e di alta qualità. Questa integrazione consentirà agli appassionati di continuare a vivere il mondo del motorsport con maggiore . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu
