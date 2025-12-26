Anche dopo Natale a Cesena continuano le iniziative di animazione promosse dall’Amministrazione comunale e organizzate da Cesena Fiera con la collaborazione di attività commerciali e pubblici esercizi. Fra sabato 27 e domenica 28 dicembre in programma alcuni appuntamenti in centro storico. Ma. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Mostre, letture e musica: in città la festa continua fino alla notte di San Silvestro

Leggi anche: Conto alla rovescia per la notte di San Silvestro, musica e spettacolo tra ponti e canali

Leggi anche: Perugia, Capodanno alla Città del Cioccolato: la notte di San Silvestro si festeggia il Chocod'anno

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Mostre, musica e lettura di poesie. Tutte le iniziative per il 25 Aprile - Le cerimonie per l’80esimo anniversario della Liberazione prenderanno inizio nella mattinata di venerdì con le ... ilrestodelcarlino.it

RIVIVIAMO GLI EVENTI NATALIZI DEL FINE SETTIMANA Oramai ci siamo, il Natale è alle porte! L'atmosfera natalizia ha animato la città in queste settimane, con numerose iniziative per grandi e piccini. Musica, concerti, mostre, letture e laboratori per - facebook.com facebook

Visite guidate e letture sceniche all'Archivio Storico per la mostra"Firenze, l’invenzione della periferia" Maggiori info: cultura.comune.fi.it/riscossioneonl… x.com