Mosca | accordo vicino ma Ue lo affossa

18.45 Russia e Usa sono più vicini alla risoluzione del conflitto in Ucraina ma Kiev e i suoi partner dell'Ue hanno raddoppiato i loro sforzi per "silurare l'accordo". Così il vice ministro degli Esteri russo, Sergei Ryabkov, intervistato dalla tv russa Rossija 1. "Penso che il 25 dicembre 2025 rimarrà nei nostri ricordi come una pietra miliare,quando siamo arrivati davvero vicini a una soluzione. Ma se saremo in grado di dare la spinta finale e raggiungere un accordo dipenderà da noi e dal nostro lavoro". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

