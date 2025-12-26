Mosca | accordo vicino ma Ue lo affossa
18.45 Russia e Usa sono più vicini alla risoluzione del conflitto in Ucraina ma Kiev e i suoi partner dell'Ue hanno raddoppiato i loro sforzi per "silurare l'accordo". Così il vice ministro degli Esteri russo, Sergei Ryabkov, intervistato dalla tv russa Rossija 1. "Penso che il 25 dicembre 2025 rimarrà nei nostri ricordi come una pietra miliare,quando siamo arrivati davvero vicini a una soluzione. Ma se saremo in grado di dare la spinta finale e raggiungere un accordo dipenderà da noi e dal nostro lavoro". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Ucraina-Mosca, Trump: “Vicini all’accordo” ma Ue fa pressione
Leggi anche: Ucraina, Trump: "Vicini a un accordo, Mosca sta facendo concessioni" | Il Cremlino replica: accordo vicino? E' prematuro parlarne
Kiev: volenterosi disponibili a schierare forza militare in Ucraina. Mosca: non lo accetteremo - Sindaco di Kiev: “Difese aeree operative nel nord della capitale”; Ucraina, Putin non cede sul Donbass. Zelensky: Negoziati intensi e mirati; Guerra Ucraina-Russia, news. Attacco russo al porto di Odessa: 7 morti. Kiev: “Nuovi colloqui negli Usa”; Ucraina, vertice Ue: uso asset russi per prestito a Kiev unica opzione. Mosca respinge la tregua di Natale.
Mosca: "Mai così vicini all'accordo, ma Kiev ed Europa vogliono affossarlo". Domenica Zelensky vola da Trump - Zelensky annuncia un incontro con Trump e dice che l’intesa è pronta al 90%. msn.com
Mosca, 'mai così vicini all'accordo, ma Kiev ed Europa vogliono affossarlo' - Per il viceministro degli Esteri russo, Sergei Ryabkov, una soluzione al conflitto in Ucraina "è vicina, occorre l'ultimo sforzo". msn.com
PACE IN UCRAINA, PER MOSCA L’ACCORDO È VICINO - Il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov ha affermato, in un’intervista esclusiva ad Abc news, che le parti coinvolte nel conflitto ... opinione.it
L'ultima bozza non prevede l'impegno di Kiev a non aderire alla Nato. Per questo si pensa che Mosca rigetterà l'accordo - facebook.com facebook
L'ultima bozza non prevede l'impegno di Kiev a non aderire alla Nato. Per questo si pensa che Mosca rigetterà l'accordo x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.