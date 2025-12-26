Mosca | Accordo vicino ma Kiev ed Europa vogliono affossarlo Zelensky vola da Trump e prepara il referendum sull' intesa
La diretta segue una giornata cruciale sul fronte diplomatico della guerra in Ucraina, segnata dall’accelerazione dei contatti tra Stati Uniti, Russia, Ucraina ed Europa. Mosca parla di un accordo vicino, mentre Bruxelles accusa il Cremlino di non voler realmente la pace. Zelensky conferma un imminente incontro con Donald Trump in Florida sul piano Usa in 20 punti, ormai quasi completato, e chiede il coinvolgimento europeo. Sullo sfondo restano i combattimenti, i raid russi e il rafforzamento militare annunciato da Putin. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Kiev: volenterosi disponibili a schierare forza militare in Ucraina. Mosca: non lo accetteremo - Sindaco di Kiev: “Difese aeree operative nel nord della capitale”; Ucraina, Putin non cede sul Donbass. Zelensky: Negoziati intensi e mirati; Guerra Ucraina-Russia, news. Attacco russo al porto di Odessa: 7 morti. Kiev: “Nuovi colloqui negli Usa”; Ucraina, vertice Ue: uso asset russi per prestito a Kiev unica opzione. Mosca respinge la tregua di Natale.
