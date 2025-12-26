Morto tre anni fa famiglia e amici si ritrovano per ricordare Leo Politica | Così sentiamo meno la sua mancanza
Un momento di festa e di sorrisi, perché così lui avrebbe voluto, come era il suo carattere. Domenica 28 dicembre amici e famigliari di Leo Politica si ritroveranno per una giornata insieme per ricordarlo, Leo Politica il giovane morto lo scorso 30 dicembre 2022 in un tragico incidente d'auto.I. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Morto tre anni fa, famiglia e amici si ritrovano per ricordare Leo Politica: "Così sentiamo meno la sua mancanza"
Leggi anche: Erika e il veglione Lgbt: “A Capodanno 3 giorni insieme, così ci sentiamo meno sole”
Morto tre anni fa, famiglia e amici si ritrovano per ricordare Leo Politica: Così sentiamo meno la sua mancanza; Finisce sott'acqua nella piscina comunale: morto bimbo di 4 anni; Roma, morto il giovane accoltellato in zona Trullo: tre persone fermate; Moritz Gerstl annega a 4 anni nella piscina comunale: indagate la mamma e la zia. Il dramma e la morte in ospedale.
Mihajlovic, morto 3 anni fa. La moglie: «Parlategli ancora, vi amerà dal cielo» - «Non piangete la sua assenza, sentitevi vicino e parlategli ancora. msn.com
Domenico Attinà, il medico morto nel frontale sulla Monti Lepini: trent’anni fa stessa sorte per moglie e figlio - Sono questi i sentimenti prevalenti nella comunità di Arce all’indomani del drammatico incidente in cui ha perso la vita il dottor ... ilmessaggero.it
Montebello Vicentino, tre anni fa moriva Davide Rebellin: scoperta una stele in sua memoria - Qualche metro più in là, il 30 novembre di tre anni fa, la rotonda dove Davide Rebellin è morto, investito in bicicletta da un camion: l’autista ... rainews.it
Fanny Ardant - 1982 - Le Chef de Famille (mini série complète)
Silvert Bakken, 27 anni, è stato trovato morto mentre era in ritiro in Trentino Secondo le prime ricostruzioni avrebbe dormito con una maschera ipossica - facebook.com facebook
Giovanni, morto soffocato dal panettone a 47 anni la vigilia di Natale. Il fratello: "Eri puro e generoso" x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.