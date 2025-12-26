morto perry bamonte addio al chitarrista dei cure

“E’ con immenso dolore che confermiamo la scomparsa del nostro grande amico e compagno di band Perry Bamonte, morto dopo una breve malattia a casa sua durante le festività natalizie”. Lo annunciano i The Cure sul proprio sito web ufficiale. Il musicista aveva 65 anni “Silenzioso, intenso, intuitivo, costante ed estremamente creativo, ‘Teddy’ è stato una parte vitale e fondamentale della storia dei Cure – ricorda la band -. ‘Curandosi della band’ dal 1984 al 1989, è diventato membro a pieno titolo dei Cure nel 1990, suonando la chitarra, il basso a sei corde e la tastiera in Wish, Wild mood swings, Bloodflowers, e ancora ‘Acoustic Hits’ e ‘The Cure’, oltre ad aver suonato in più di 400 concerti in 14 anni”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

