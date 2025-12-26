Se ne va un pezzo di storia dell'informazione viterbese. È morto Giuseppe Rescifina, per tutti i colleghi e gli amici semplicemente Pippo, lasciando un vuoto tangibile nella vita culturale della città. Giornalista e intellettuale, ha rappresentato per decenni una voce autorevole, capace di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Morto Giuseppe "Pippo" Rescifina, storico giornalista e scrittore

Leggi anche: È morto il maestro Giuseppe Pippo Cifala': i funerali nella chiesa di San Luigi

Leggi anche: È morto Giovanni Masotti: giornalista e storico volto Rai

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Mafia: morto il boss catanese ergastolano Giuseppe Salvo - Il boss ergastolano catanese Giuseppe Salvo, 76 anni, noto come Pippo ''u carruzzeri' (il carrozziere), che era detenuto nel carcere di Opera è morto in un ospedale della Lombardia, dove era stato ... ansa.it

Morto il boss catanese Giuseppe Salvo - Il boss ergastolano catanese Giuseppe Salvo, 76 anni, conosciuto come 'Pippo u carruzzeri', è morto l'8 settembre in un ospedale della Lombardia. rainews.it

Lutto ad Alcamo, è morto a 44 anni Giuseppe Piazza #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook