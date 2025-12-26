Morto Gasset | il calcio piange la scomparsa dell’allenatore francese ex Marsiglia e Montpellier Aveva 72 anni

Morto Gasset: il mondo del calcio piange la perdita del tecnico francese ex Marsiglia e Montpellier. Aveva 72 anni. Un velo di tristezza avvolge il calcio d'Oltralpe in questo 26 dicembre. All'età di 72 anni si è spento Jean-Louis Gasset, figura storica e carismatica del calcio francese, capace di attraversare decenni di storia sportiva lasciando un segno indelebile sia come allenatore in prima che come fidato braccio destro in alcuni dei club più prestigiosi d'Europa. La notizia ha scosso profondamente l'ambiente, dove Gasset era apprezzato non solo per le competenze tattiche, ma per un'umanità e un'ironia che lo rendevano unico nel suo genere.

