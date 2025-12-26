Morte Maria Sole Agnelli la Juventus si stringe affianco della famiglia per la dolorosa scomparsa Il cordoglio del club bianconero – FOTO

Morte Maria Sole Agnelli, la società ricorda la sorella di Gianni e Umberto come testimone di un secolo di storia bianconera. La Juventus ha affidato ai propri canali social, in particolare alla piattaforma X, il messaggio di profondo cordoglio per la scomparsa di Maria Sole Agnelli, spentasi all’età di 100 anni. Attraverso un post ufficiale, il club bianconero si è stretto attorno alla famiglia Agnelli per onorare la memoria di una figura definita di straordinaria eleganza e testimone instancabile di un secolo di storia della Vecchia Signora. Maria Sole, nata a Villar Perosa nel 1925, rappresentava l’ultimo legame diretto con la generazione dell’Avvocato Gianni e del Dottor Umberto, icone che hanno reso la Juventus una potenza mondiale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

