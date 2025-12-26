Morta Maria Sole Agnelli la sorella dell’Avvocato | aveva 100 anni

E’ morta oggi, 26 dicembre 2025, all’età di 100 anni, Maria Sole Agnelli. Era la sorella di Gianni e Susanna Agnelli. Chi era Maria Sole Agnelli. La sorella dell’Avvocato e di Susanna Agnelli è stata dal 1960 al 1970 sindaca del comune umbro di Campello sul Clitunno. Per 14 anni, fino al 2018, ha presieduto la Fondazione Agnelli. Era nata a Villar Perosa (Torino) il 9 agosto 1925, e dalle prime nozze con Ranieri Campello della Spina aveva avuto quattro figli (Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino). Rimasta vedova, in seconde nozze si era sposata con Pio Teodorani Fabbr i. Da questo secondo matrimonio era nato Eduardo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

