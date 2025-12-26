Morta Maria Sole Agnelli | addio alla sorella dell’Avvocato Gianni aveva 100 anni

Morta Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato Gianni. La Juventus si stringe attorno alla famiglia per la scomparsa di una figura storica della dinastia. Il mondo della Juventus e l'intera città di Torino piangono la scomparsa di Maria Sole Agnelli, spentasi questa mattina all'età di 100 anni. Come riportato dall'agenzia ANSA, la storica esponente della famiglia Agnelli, sorella dell'Avvocato Gianni e di Susanna, ha concluso il suo lungo cammino terreno dopo aver attraversato un secolo di storia italiana e bianconera. Nata a Villar Perosa il 9 agosto 1925, Maria Sole ha rappresentato un legame indissolubile con le radici della dinastia che ha legato indissolubilmente il proprio nome a quello della Vecchia Signora e dell'industria nazionale.

