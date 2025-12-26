Morta Isabelle Marciniak campionessa di ginnastica ritmica brasiliana | aveva 18 anni

Isabelle Marciniak era già diventata una delle stelle della ginnastica ritmica brasiliana. È morta oggi, 26 dicembre, all’età di 18 anni. La giovane campionessa era affetta da un linfoma di Hodgkin. La Federazione di Ginnastica del Paraná ha confermato ufficialmente la notizia. “Che la sua storia, la sua passione per lo sport e il suo ricordo continuino a vivere come fonte di ispirazione per tutti coloro che credono nella ginnastica come strumento di formazione umana e trasformazione “, si legge in un post pubblicato sui social. Originaria di Araucária, nella regione metropolitana di Curitiba, Isabelle Marciniak faceva parte della squadra di ginnastica ritmica del Clube Agir. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Isabelle Marciniak morta a 18 anni: il linfoma di Hodgkin uccide la stella della ritmica brasiliana - Isabelle Marciniak, campionessa nazionale juniores del 2021, è scomparsa alla vigilia di Natale all'età di 18 anni a causa di un linfoma di Hodgkin. corriere.it