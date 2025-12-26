Morta a 100 anni Maria Sole Agnelli | era la zia di John e Lapo Elkann

Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato Gianni e di Susanna Agnelli, è morta oggi, venerdì 26 dicembre, all'età di 100 anni. L'anziana si è spenta nella sua casa di Torrimpietra, vicino a Roma. Nata a Villar Perosa (Torino) il 9 agosto 1925.

