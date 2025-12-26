Montoro celebra Santo Stefano con il tradizionale falò a Misciano

Buon Santo Stefano 2025, le immagini e Gif da scaricare per gli auguri del 26 dicembre - Per celebrare la festività abbiamo selezionato immagini e Gif gratuite ... fanpage.it

Santo Stefano, tra fede e memoria - Il Diacono di Gerusalemme si è distinto per la sua incrollabile fede, per l’eloquenza nella predicazione e per ... reggiotv.it

Montoro celebra un nuovo traguardo sul fronte sicurezza: Roberto Troisi promosso Capitano Montoro festeggia un importante riconoscimento nel campo della sicurezza locale: il comandante della Polizia Locale, Roberto Troisi, è stato ufficialmente promosso - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.