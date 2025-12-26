Montoro celebra Santo Stefano con il tradizionale falò a Misciano
Montoro si prepara a vivere una serata di fede e tradizione in occasione della Solennità di Santo Stefano, patrono della comunità di Misciano di Montoro. Oggi, 26 dicembre, a partire dalle ore 18.00, si terrà il tradizionale Falò di Santo Stefano, appuntamento molto atteso dalla cittadinanza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
