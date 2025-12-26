Una bottiglia con all’interno del liquido infiammabile è stata lanciata ieri sera, 25 dicembre, contro un bar in via Ottone Fattiboni. Il locale, in quel momento, era chiuso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco a seguito della segnalazione di un incendio e i carabinieri della stazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Molotov contro un bar a Dragoncello: indagini in corso

