Molotov contro un bar a Dragoncello | indagini in corso
Una bottiglia con all’interno del liquido infiammabile è stata lanciata ieri sera, 25 dicembre, contro un bar in via Ottone Fattiboni. Il locale, in quel momento, era chiuso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco a seguito della segnalazione di un incendio e i carabinieri della stazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Bomba molotov contro un bar. Paura a Dragoncello
Leggi anche: Ladri rubano in un bar in piena notte, indagini in corso
Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.
Bomba molotov contro un bar. Paura a Dragoncello - Una molotov è stata lanciata ieri sera contro la saracinesca del bar 'Crema e cioccolato' in via Ottone Fattiboni, a Dragoncello, ... iltempo.it
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.