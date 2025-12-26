Modena, 26 dicembre 2025 – Gli indizi non sono tre, come dice una celebre citazione. A fare una prova, ormai, ci sono ben quattro indizi e corrispondono alle quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate confezionate dal Modena a chiusura di anno. Se il ko di Cesena poteva sembrare una coincidenza, quello con il Catanzaro somigliava ad un sospetto vero e proprio, fino ad arrivare a fare i conti con la realtà spiattellata in faccia da Venezia e Monza. Il successo della formazione di Bianco disegna quel che il Modena è da un po’ di tempo a questa parte: tanto bravo nell’impatto, nell’impeto, a tratti nel ritmo e meno bravo nel ragionamento durante la gara, nell’inventiva e nel pragmatismo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Modena, con le big emergono ancora i limiti: passa il Monza, è il terzo ko in casa di fila

Leggi anche: Eccellenza. La Colligiana al terzo ko di fila. Baldaccio Bruni passa e resiste

Leggi anche: Il Bisonte Firenze ancora ko: con Bergamo il quarto ko di fila

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Modena, con le big emergono ancora i limiti: passa il Monza, è il terzo ko in casa di fila - Nella ripresa gli ospiti approfittano delle distrazione difensive canarine e vincono ... sport.quotidiano.net